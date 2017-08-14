لمحة-سهم جي إف اتش البحرينية يهبط بالكويت رغم تحقيق قفزة في الأرباح

* سهم مجموعة جي إف اتش البحرينية يهبط 2.4% عند فتح السوق رغم تحقيق قفزة في أرباح النصف/1.

* مجموعة جي إف اتش البحرينية قالت إنها حققت 62.1 مليون دولار أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 11.5 مليون قبل عام.