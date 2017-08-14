لمحة-سهم جي إف اتش البحرينية يهبط بالكويت رغم تحقيق قفزة في الأرباح
0615 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.19% إلى 6833.34 نقطة وكويت 15 يتراجع 0.03% إلى 966.3 نقطة.
* سهم مجموعة جي إف اتش البحرينية يهبط 2.4% عند فتح السوق رغم تحقيق قفزة في أرباح النصف/1.
* مجموعة جي إف اتش البحرينية قالت إنها حققت 62.1 مليون دولار أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 11.5 مليون قبل عام.
* ارتفاع أسهم زين 0.2% والاستثمارات الوطنية 0.9% والأهلي المتحد البحريني 0.5%.
* هبوط أسهم ميزان 0.6% وأعيان 0.9% وأعيان العقارية 3.6%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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