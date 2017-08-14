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جي إف اتش البحرينية تحقق قفزة في أرباح النصف/1

Mon Aug 14, 2017 6:37am GMT
 
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الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - حققت مجموعة جي إف اتش البحرينية قفزو بلغت نسبتها 439 في المئة في صافي أرباح النصف الأول مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية إنها حققت أرباحا بلغت 62.1 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 11.5 مليون قبل عام.

واضافت في بيان للبورصة الكويتية إن إجمالي إيراداتها التشغيلية بلغ 113.3 مليون دولار في المنصف الأول مقارنة مع 73.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2016.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير)
 
 