لمحة -الأسهم القيادية الكويتية تقود البورصة للارتفاع

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.19% إلى 6859.27 نقطة وكويت 15 يصعد 0.71% إلى 973.39 نقطة.

* سهم جي اف اتش البحرينية يغلق مستقرا عند 166 فلسا في بورصة الكويت بعد تحقيق قفزة في أرباح النصف/1.