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لمحة -الأسهم القيادية الكويتية تقود البورصة للارتفاع

Mon Aug 14, 2017 10:29am GMT
 
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0955 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.19% إلى 6859.27 نقطة وكويت 15 يصعد 0.71% إلى 973.39 نقطة.

* سهم جي اف اتش البحرينية يغلق مستقرا عند 166 فلسا في بورصة الكويت بعد تحقيق قفزة في أرباح النصف/1.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.4% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وزين 0.6% وبنك بوبيان 1.4%.

* هبوط أسهم بنك وربة 0.4% ومنشآت 3.6% ومنازل الكويتية 5.1%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 
 