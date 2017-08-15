جي اف اتش البحرينية تتم الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية بقيمة 1.2 مليار دولار

الكويت 15 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة جي اف اتش المالية البحرينية اليوم الثلاثاء إنها أتمت الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية بقيمة 1.2 مليار دولار في افريقيا والشرق الأوسط.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان لبورصة الكويت إن تمويل الاستحواذ تم من خلال زيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار وهو ما أدى الى زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للمجموعة إلى 975 مليون دولار.

وأضاف البيان أن هذه العملية سوف تجعل المجموعة من أكبر البنوك المالكة للأراضي وبمساحات تفوق 200 مليون قدم مربع في افريقيا ودول الخليج والهند.

واضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في مارس آذار 2017 . (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)