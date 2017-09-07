البورصة السعودية ترتفع وسط حديث عن خلافة العرش وسهم دانة غاز يستأنف الصعود

من أندرو تورشيا

دبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الخميس وسط شائعات بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ربما يتولى عرش المملكة قريبا، بينما واصل سهم دانة غاز المدرج في سوق أبوظبي صعوده الحاد في أعقاب اتفاق للحصول على مدفوعات من كردستان العراق.

وقالت يوراسيا جروب للاستشارات الجيوسياسية في تقرير ”يضع القصر الملكي اللمسات الأخيرة على خطط لنقل السلطة من الملك سلمان إلى إبنه“ متوقعة أن يجري تنفيذ تلك الخطط ”قريبا“.

وتداول السعوديون توقعات مماثلة على تويتر قبل أيام. وسرت شائعة أخرى بأن الملك سلمان (81 عاما) قد ينقل منصب رئيس الوزراء إلى إبنه.

ولم يتضح تأثير مثل هذا التغيير على صنع السياسة، لأسباب من بينها أن ولي العهد لديه بالفعل سلطات كبيرة. لكن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك قد يسرع وتيرة إصلاحات اقتصادية مثل الخصخصة والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية.

وقالت يوراسيا في التقرير ”سيقوض نموذج جديد للحكم وحدة العائلة المالكة، لكنه سينتج نظاما أكثر فعالية في صنع القرار وهو ما يدعم الإصلاحات“.

وارتفعت أسهم الشركات المحورية في خطط الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، مع صعود سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 في المئة وسهم إعمار المدينة الاقتصادية 3.6 بالمئة.

وزاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف مدرج في المملكة، 2.5 في المئة.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى شبه مستقرة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة فقط رغم صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة، لكن سهم دانة غاز قفز 6.5 في المئة إلى 0.82 درهم مسجلا أعلى إغلاق له في ثلاث سنوات، وكان الأكثر تداولا مرة أخرى وشكل ثلثي إجمالي حجم التداول في السوق.

وسجل السهم مكاسب بلغت 20 بالمئة يومي الإثنين والثلاثاء ردا على اتفاق وقعته الشركة تحصل بموجبه على مدفوعات بمئات الملايين من الدولارات من حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، لكن صعود السهم توقف أمس الأربعاء. ويتيح الاتفاق لدانة زيادة إنتاج الغاز في الإقليم في الأجل الطويل.

وفي مصر زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام. وحققت تسعة أسهم من العشرة الأكثر تداولا في السوق مكاسب في أكبر حجم للتعاملات في حوالي شهر.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 7361 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 3644 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4454 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 8675 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 13433 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6897 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1316 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.4 في المئة 5047 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)