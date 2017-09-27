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#KW Company News 2
27 أيلول سبتمبر 2017 / 09:58 / منذ 18 يومًا

لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

صحفيو رويترز

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* مؤشر الأسهم القيادية كويت 15 يغلق مرتفعا 0.73 بالمئة عند 1002.18 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.06 بالمئة إلى 6768.74 نقطة.

* أسهم زين تزيد 1.37 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.81 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.51 بالمئة وبنك بوبيان 0.46 بالمئة ومشاريع 0.57 بالمئة وأجيليتي 4.02 بالمئة وبنك وربة 1.61 بالمئة.

* أسهم مباني تخسر 0.5 بالمئة وفيفا 0.25 بالمئة وبنك برقان 1.1 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.15 بالمئة واستقرار بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وأمريكانا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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