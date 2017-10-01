FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#KW Company News 2
1 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:08 / منذ 14 يومًا

الأسهم القيادية تقفز بالكويت بعد ترقيتها لمرتبة الأسواق الناشئة

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت الأسهم القيادية في بورصة الكويت في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، في أول جلسة تداول بعد رفع مؤسسة إف.تي.إس.إي تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.45 في المئة إلى 6709.65 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.74 في المئة إلى 1014.8 نقطة.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني ثلاثة في المئة وبيت التمويل الكويتي اثنين في المئة وزين واحدا في المئة ومجموعة الصناعات 2.6 في المئة.

في المقابل، هبطت أسهم أريد 4.5 في المئة وآسيا 5.4 في المئة والتخصيص 1.3 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.