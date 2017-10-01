الأسهم القيادية تقفز بالكويت بعد ترقيتها لمرتبة الأسواق الناشئة

الكويت أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت الأسهم القيادية في بورصة الكويت في التعاملات المبكرة اليوم الأحد، في أول جلسة تداول بعد رفع مؤسسة إف.تي.إس.إي تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.45 في المئة إلى 6709.65 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.74 في المئة إلى 1014.8 نقطة.

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني ثلاثة في المئة وبيت التمويل الكويتي اثنين في المئة وزين واحدا في المئة ومجموعة الصناعات 2.6 في المئة.

في المقابل، هبطت أسهم أريد 4.5 في المئة وآسيا 5.4 في المئة والتخصيص 1.3 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)