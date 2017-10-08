الأسهم المرتبطة بالسودان تقفز بعد رفع العقوبات ودريك آند سكل تدفع دبي للصعود

من أندرو تورشيا

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قفزت أسهم الشركات السودانية المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد بعدما قالت الولايات المتحدة إنها رفعت العقوبات التي فرضتها على الخرطوم، بينما دفع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات بورصة دبي للصعود.

وفي أبوظبي، قفز سهم مجموعة سوداتل للاتصالات بالحد الأقصى اليومي 15 في المئة إلى 0.69 درهم، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان في تعاملات مكثفة . وقفز سهم مصرف السلام السودان، المدرج في دبي، 15 في المئة أيضا لكن في حجم تعاملات أصغر كثيرا.

ورفعت واشنطن العقوبات التي فرضتها على السودان منذ عشرين عاما، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في مكافحة الإرهاب والتحسن في ملف حقوق الإنسان. وأدت تلك العقوبات إلى إخراج السودان فعليا من جزء كبير من النظام المالي العالمي، إضافة إلى ارتفاع التكلفة وزيادة المخاطر للشركات السودانية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة مدعوما بصعود سهم دريك آند سكل 4.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وشهد السهم ارتفاعا حادا منذ يوم الأربعاء الماضي بعدما استكملت الشركة إعادة هيكلة رأس المال التي تضمنت تلقي تبارك للاستثمار 500 مليون سهم جديد.

وصعد سهم شعاع كابيتال 5.6 في المئة في تداول مكثف غير معتاد أيضا. وحوم السهم قرب أدنى مستوياته لهذا العام.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة. وسجلت أسهم البتروكيماويات أداء ضعيفا بعد هبوط الأسعار العالمية للنفط في نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة.

لكن سهم الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ارتفع 3.8 في المئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الصافي دانون لمنتجات الألبان، وهي شريك لدانون الفرنسية، لاستكشاف إمكانية استحواذ نادك على الصافي في صفقة ستجعل مساهمي الصافي الحاليين يملكون حصة في نادك قدرها 38.75 في المئة.

وانخفض سهم المراعي إثنين في المئة حيث يمكن أن تتضرر أكبر شركة لمنتجات الألبان في المملكة في نهاية المطاف من الشركة المندمجة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.1 في المئة بعدما تراجع بنحو 1.6 في المئة أثناء الجلسة. لكن سهم فوادفون قطر هبط 3.4 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة مع صعود سهم العربية لحليج الأقطان عشرة في المئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 7194 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 3611 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4430 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8138 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 13998 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.02 في المئة إلى 6661 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 1279 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 5168 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)