رئيس بيت التمويل الكويتي: ما يدور حول الاستحواذ على الأهلي المتحد شائعات

الكويت 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذى لمجموعة بيت التمويل الكويتى مازن سعد الناهض اليوم الثلاثاء إن ما يدور حول استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحيريني هو ”أقاويل وشائعات“.

وقال الناهض في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه ”حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار من مجلس إدارة بيت التمويل الكويتى بشأن الاستحواذ على البنك الاهلى المتحد أو أى بنك آخر وانه لم يتم توقيع أى مذكرات تفاهم أو سرية معلومات أو غير ذلك مع أى بنك محل دراسة من قبل بيت التمويل الكويتى“.

أضاف أنه ”لم يتم تقديم أى طلب للموافقة على الاستحواذ أو الاندماج سواء إلى بنك الكويت المركزى أو هيئة أسواق المال أو الجهات الرسمية المعنية“. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)