صافي ربح بنك وربة الكويتي يقفز 442% في 9 أشهر

الكويت 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك وربة الكويتي اليوم الأربعاء أن أرباحه الصافية قفزت 442 في المئة في التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 4.75 مليون دينار (15.73 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول مقابل 877 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وذكر البيان أن هذا الارتفاع الكبير في أرباح الأشهر التسعة يعود إلى ”زيادة المحفظة التمويلية بنسبة 52 في المئة.. والذي بدوره ساهم في زيادة ربح التشغيل بعد مخصص انخفاض القيمة بأربعة ملايين دينار تقريبا“.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 26.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل 15.7 مليون دينار قبل عام.