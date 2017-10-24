البورصة السعودية مستقرة وإعمار تدفع بورصة دبي للارتفاع

من عزيز اليعقوبي

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تجاهلت سوق الأسهم السعودية مؤتمرا استثماريا ضخما في الرياض وظلت مستقرة في حين ساعد سهما إعمار العقارية ودريك آند سكل للبناء بورصة دبي على الارتفاع اليوم الثلاثاء.

ولم تظهر السوق رد فعل يذكر على أنباء إيجابية من مؤتمر استثماري رئيسي في المملكة اجتذب مئات من المصرفيين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من شتى أنحاء العالم.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (32 عاما)، مهندس إصلاحات تهدف إلى إنهاء اعتماد السعودية على صادرات النفط، عن خطة بقيمة 500 مليار دولار لإقامة منطقة تجارية وصناعية ستمتد إلى الأردن ومصر.

وفقد المؤشر السعودي الرئيسي نقطة واحدة ليغلق عند 6885 نقطة، مواصلا خسائره هذا الأسبوع مع انقسام السوق بين خاسرين ورابحين.

وتعافت البنوك السعودية من خسائر تكبدتها أمس الاثنين مع ارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.6 بالمئة بعد هبوط بلغ 4.78 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصرف الإنماء 1.1 بالمئة في تعاملات كثيفة في حين صعد سهم بنك الجزيرة 1.4 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة قدرها 41 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث إلى 228 مليون ريال (60.80 مليون دولار) أمس الاثنين.

لكن، معظم شركات التأمين السعودية انخفضت للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع سهم متلايف إيه آي جي العربي للتأمين التعاوني 1.4 في المئة فيما فقد سهم ملاذ للتأمين 1.8 بالمئة.

وساعدت أسعار النفط أسهم شركات البتروكيماويات مثل بترورابغ على الارتفاع 0.2 بالمئة وبتروكيم على الصعود 0.6 بالمئة. وزاد سهم معادن للتعدين 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.6 في المئة مع صعود سهم إعمار 1.5 في المئة ليتعافي جزئيا من خسارة بلغت اثنين في المئة تكبدها أمس الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع بيع 20 بالمئة من وحدتها إعمار للتطوير الشهر القادم في طرح عام أولي.

كانت إعمار قالت في السابق إنها ستطرح ما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة، وإنها ستوزع التمويل الذي ستجمعه من البيع كتوزيع نقدي على مساهمي الشركة الأم. ولم تذكر الشركة يوم الأحد ما إذا كان من المتوقع أن يشمل البيع 20 بالمئة فقط.

وجاء سهم دريك آند سكل للبناء في مقدمة الأسهم الأكثر تداولا وزاد 2.9 في المئة.

وفي أبوظبي، لم يسجل مؤشر البورصة تغيرا يذكر ليستقر عند 4496 نقطة. وزاد سهم إشراق العقارية 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أمس الاثنين عن صافي ربح قدره 685 ألف ردهم (187 ألف دولار) للربع الثالث من العام وذلك بعد تكبدها خسارة قدرها 48.5 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وواصل سهم دانة غاز خسائره ليفقد 1.3 في المئة من قيمته في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرون في انتظار جلسة استماع في لندن بشأن نزاع حول صكوك الشركة البالغ قيمتها 700 مليون دولار والتي من المقرر أن تعقد بنهاية هذا الشهر.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.1 بالمئة. وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط، 0.1 في المئة في تعاملات كثيفة. وقفز سهم البنك الأهلي القطري 3.6 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 6885 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3641 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4496 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 8110 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 13928 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6622 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1276 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 5033 نقطة.