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#KW Company News 2
25 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:42 / بعد يوم واحد

أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 12% في 9 أشهر بسبب النشاط التشغيلي

صحفيو رويترز

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الكويت 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية زادت 11.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل نمو الدخل التشغيلي من الأنشطة الأساسية.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 22.09 مليون دينار (73.1 مليون دولار) أرباحا صافية في الأرباع الثلاثة الأولى من 2017 مقابل 19.8 مليون دينار قبل عام.

وبلغ الربح التشغيلي للبنك 71.2 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 65.6 مليون في الفترة ذاتها من 2016.

(الدولار = 0.302 دينار)

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي

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