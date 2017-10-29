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#KW Company News 2
29 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 06:39 / منذ يوم واحد

لمحة -سهم زين يهبط في بورصة الكويت بعد تراجع الأرباح

صحفيو رويترز

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0625 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.14% إلى 6632.5 نقطة وكويت 15 يهبط 0.07% إلى 997.5 نقطة.

* سهم زين يهبط 0.78% إلى 512 فلسا في بورصة الكويت بعد هبوط الأرباح الفصلية.

* زين قالت اليوم إن أرباحها الصافية هبطت 1.6% إلى 122.45 مليون دينار (405.5 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل 124.47 مليون دينار قبل عام بسبب تقلب أسعار العملة.

* ارتفاع أسهم الكويتية للاستثمار 6.6% وبنك الكويت الوطني وايفا 0.3% والعقارات المتحدة 6.2%.

* هبوط أسهم كيبكو 0.6% والعربية العقارية 2.7% والمدينة 5.6%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)

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