FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#KW Company News 2
13 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 06:29 / بعد يوم واحد

لمحة -بورصة الكويت ترتفع صباحا مع صعود زين 1.6% بعد بيع حصة لعمانتل

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

0615 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.24% إلى 6190.8 نقطة وكويت 15 يصعد 0.47% إلى 903.7 نقطة.

* سهم زين يرتفع 1.6% إلى 447 فلسا بعد إتمام بيع 12.1 بالمئة من أسهمها أمس إلى الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) مقابل 0.781 دينار كويتي (2.58 دولار) للسهم الواحد.

* الصفقة أدت إلى ارتفاع حصة عمانتل في زين إلى 21.9 بالمئة لتصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بعد تسوية الصفقة في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 0.7% وبنك الكويت الوطني 0.4% والامتياز 0.6%.

* هبوط أسهم المشتركة 3.85% وأعيان العقارية 2.4% وبنك بوبيان 0.7%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.