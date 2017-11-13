لمحة -بورصة الكويت ترتفع صباحا مع صعود زين 1.6% بعد بيع حصة لعمانتل

0615 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.24% إلى 6190.8 نقطة وكويت 15 يصعد 0.47% إلى 903.7 نقطة.

* سهم زين يرتفع 1.6% إلى 447 فلسا بعد إتمام بيع 12.1 بالمئة من أسهمها أمس إلى الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) مقابل 0.781 دينار كويتي (2.58 دولار) للسهم الواحد.

* الصفقة أدت إلى ارتفاع حصة عمانتل في زين إلى 21.9 بالمئة لتصبح ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بعد تسوية الصفقة في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 0.7% وبنك الكويت الوطني 0.4% والامتياز 0.6%.

* هبوط أسهم المشتركة 3.85% وأعيان العقارية 2.4% وبنك بوبيان 0.7%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)