الصناديق الحكومية تدعم البورصة السعودية ومجموعة جي.إف.إتش تعزز دبي

من أندرو تورشيا

دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الإثنين مدعومة فيما يبدو بقيام صناديق مرتبطة بالحكومة بمشتريات في الأسهم، بينما ساعدت قفزة لسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية في دفع بورصة دبي للصعود.

وأظهرت بيانات البورصة السعودية أن المستثمرين الأفراد المحليين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بفارق بلغ حوالي 13 بالمئة الأسبوع الماضي، بسبب تحقيق حكومي في إطار حملة لمكافحة الفساد أثارت مخاوف من أن أشخاصا محتجزين قد يعمدون إلى بيع أصول.

وباع المستثمرون الأجانب أسهما أكثر مما اشتروا بفارق أكبر بلغ 41 بالمئة، وكذلك فعل المستثمرون الخليجيون. لكن مستثمرين سعوديين من المؤسسات اشتروا أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير، ومعظمهم صناديق مرتبطة بالحكومة تدخلت بشكل متعمد لدعم السوق وتفادي حدوث ذعر، حسبما يعتقد كثير من مديري الصناديق.

ويبدو أن هذا النمط استمر اليوم الإثنين، حيث تراجعت السوق بنحو 0.8 في المئة أثناء الجلسة، لكنها شهدت عمليات شراء مكثفة في الساعة الأخيرة من التعاملات ليغلق مؤشرها الرئيسي مرتفعا 0.4 في المئة.

وسجلت أسهم البنوك أداء جيدا مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.7 في المئة، بينما ارتفع سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة.

لكن سهم دار الأركان للتطوير العقاري هبط 2.5 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق، بعدما سجل مكاسب بلغت 18 بالمئة في الجلستين السابقتين في أعقاب نتائج فصلية قوية.

وهوى سهم اللجين (ألكو)، التي تستثمر في البتروكيماويات، 9.7 في المئة في أقوى تداول له هذا العام، مع استئناف تداوله بعد وقفه منذ أغسطس آب نظرا لتأخر إعلان النتائج المالية. وقالت الشركة إن صافي ربح الربع الثالث من العام هبط إلى 36.1 مليون ريال (9.6 مليون دولار) من 36.8 مليون ريال.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة أيضا مع صعود سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.3 بالمئة إلى 1.53 درهم، بعدما تأرجح بين 1.35 و1.55 درهم في أكثف تداول له منذ فبراير شباط.

وقالت الشركة إنها تخارجت من محافظ عقارية في البحرين والولايات المتحدة بقيمة 180 مليون دولار، وستستثمر في قطاع التعليم، وتخطط للاستحواذ على مؤسسة مالية في منطقة الخليج بنهاية العام.

وارتفع سهم إعمار العقارية 1.5 في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 32 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام ليصل إلى 1.51 مليار درهم (411.2 مليون دولار) متجاوزة توقعات سيكو البحرين البالغة 1.36 مليار درهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 6962 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 3478 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 4370 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 7857 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 14123 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 6251 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 1263 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5084 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)