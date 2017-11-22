بورصات الخليج تتعافى مع مكاسب النفط وسهم إعمار للتطوير يتراجع في مستهل تداوله

من أندرو تورشيا

دبي 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تعافت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها اليوم الأربعاء من ضعف في الأداء استمر عدة جلسات متشجعة بمكاسب أسعار النفط، لكن سهم إعمار للتطوير تراجع في مستهل تداوله في أول طرح عام أولي كبير في دبي منذ عام 2014.

وأغلق سهم إعمار للتطوير، وحدة التطوير العقاري المحلية لإعمار العقارية، عند 5.77 درهم، منخفضا عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 6.03 درهم، والذي يمثل صافي قيمة الأصول وفقا لتقديرات جيه.إل.إل للاستشارات.

ويظهر ضعف السهم في مستهل تداوله عاملين ضغطا بشدة على دبي. الأول، سوقها العقارية التي هبطت على مدى عامين مع انخفاض أسعار النفط الذي دفع الحكومات في المنطقة إلى خفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

والثاني، تنامي التوترات بين السعودية وإيران حول عدم الاستقرار في لبنان والصراع في اليمن، وهو ما سبب قلقا متزايدا للمستثمرين.

لكن مؤشر سوق دبي أغلق مرتفعا واحدا في المئة، مع صعود سهم إعمار العقارية، الذي تراجع في الأيام التي سبقت إدراج وحدتها، 2.6 في المئة.

وجرى تداول 48.4 مليون سهم فقط من أسهم إعمار للتطوير اليوم الأربعاء مقابل 800 مليون سهم بيعت في الطرح العام الأولى، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين من المؤسسات يتمسكون بشكل عام بالسهم نظرا لتوزيعات الأرباح السنوية المرتفعة، التي قدرها بنك سيكو البحرين بتسعة في المئة للسنوات الثلاث القادمة.

وارتفع سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 6.1 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق بفارق كبير، بعدما قالت الشركة إنها بدأت محادثات مع السلطات السعودية لإدراج أسهمها في الرياض.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة متعافيا بشكل عام، مع تجاوز الأسهم الرابحة تلك التي منيت بخسائر بواقع 140 إلى 41 سهما. وقفز سهم اللجين التي تستثمر في البتروكيماويات بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة في تداول مكثف.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، مع صعود سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر النفطي 6.3 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) القيادي 1.2 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 6822 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 3445 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 4274 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 7798 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 13839 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.04 في المئة إلى 6229 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1269 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.02 في المئة إلى 5078 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)