صفقة أسمنت أردنية تساعد الأسهم السعودية وسط هدوء ببورصات المنطقة

من عزيز اليعقوبي

دبي 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع مؤشر الأسهم السعودية اليوم الاثنين بعد أن أعلنت أسمنت الجوف والشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صفقة تصدير مع الأردن لكن حركة التداول بالمنطقة عموما ظلت داخل نطاقات ضيقة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6939 نقطة بعد أن بلغ مستوى المقاومة الفنية عند حوالي سبعة آلاف نقطة، القائم منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، دون أن ينجح في اختراقه.

وصعد سهم الجوف 3.4 بالمئة وقفز سهم شركة الصادرات الصناعية، الذي كان عند أدنى مستوياته في 13 عاما، 5.1 بالمئة. وقالت شركة الصادرات الصناعية إنها وقعت عقد بيع وتسويق مع الجوف لتوريد 72 ألف طن من الأسمنت سنويا إلى الأردن.

كانت شركات الأسمنت السعودية تضررت بفعل تباطؤ قطاع الإنشاءات المحلي. وصفقة الأردن هي أول نجاح تصديري كبير للصناعة بعد أن قالت الحكومة السعودية في يوليو تموز إنها ستقلص رسوم تصدير الأسمنت بنسبة 50 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة الصادرة أمس الأحد أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعا صافيا في الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدء حملة كاسحة على الفساد تشنها السلطات لكن بهامش أقل من الأسبوع السابق مما ينبئ بقرب استقرار التدفقات الرأسمالية.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 835 مليون ريال (223 مليون دولار) من الأسهم السعودية واشتروا بقيمة 598 مليون ريال في الأسبوع المنتهي يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني وبهامش بيع 237 مليون ريال. وبالمقارنة كان هامش البيع 309 ملايين ريال في الأسبوع المنتهي 16 نوفمبر تشرين الثاني و1.08 مليار ريال في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني وذلك مباشرة عقب الكشف عن حملة الاحتجازات.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة. وكان سهم فودافون قطر هو الأنشط وصعد أربعة بالمئة في حين زاد سهم شركة إزدان القابضة العقارية، التي خفضت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا الشهر تصنيفها الائتماني إلى عالي المخاطر، 4.7 بالمئة. ويشهد السهم تعافيا منذ أواخر الأسبوع الماضي لكنه مازال منخفضا 47 بالمئة منذ بداية السنة.

وانخفض مؤشر دبي 0.1 بالمئة لكن سهم دريك آند سكل ارتفع 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن إدراجها على مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم دول التعاون الخليجي. يغطي المؤشر نحو 85 بالمئة من القيمة السوقية لبورصات مجلس التعاون الخليجي وهو أوسع نطاقا من مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الأكثر استخداما من جانب الصناديق.

وتأثر المؤشر بأداء سهم إعمار العقارية الذي تراجع 0.9 بالمئة وسهم جي.اف.اتش المالية الذي نزل 1.7 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6939 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3445 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4275 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7768 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.02 بالمئة إلى 14220 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.03 بالمئة إلى 6255 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 1270 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5108 نقاط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)