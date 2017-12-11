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#KW Company News 1
11 كانون الأول ديسمبر 2017 / 07:45 / بعد يوم واحد

جي.اف.اتش البحرينية تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة أراض

صحفيو رويترز

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الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة جي.اف.اتش البحرينية اليوم الاثنين انها استحوذت على حصة أغلبية في محفظة أراض بمساحات تصل إلى 25 مليون متر مربع في 2017.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه من المتوقع أن تحقق المحفظة قيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل حيث توجد في منطقة مجلس التعاون الخليجي والهند وافريقيا. ولم يوضح البيان القيمة المالية للصفقة. وأضاف البيان ”تقوم مجموعة جي.اف.اتش حاليا بالنظر في إبرام شراكات استراتيجية مع أطراف دولية ومحلية بما في ذلك خيار الإدراج في سوق الأوراق المالية“.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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