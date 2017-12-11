جي.اف.اتش البحرينية تستحوذ على حصة أغلبية في محفظة أراض

الكويت 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة جي.اف.اتش البحرينية اليوم الاثنين انها استحوذت على حصة أغلبية في محفظة أراض بمساحات تصل إلى 25 مليون متر مربع في 2017.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه من المتوقع أن تحقق المحفظة قيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل حيث توجد في منطقة مجلس التعاون الخليجي والهند وافريقيا. ولم يوضح البيان القيمة المالية للصفقة. وأضاف البيان ”تقوم مجموعة جي.اف.اتش حاليا بالنظر في إبرام شراكات استراتيجية مع أطراف دولية ومحلية بما في ذلك خيار الإدراج في سوق الأوراق المالية“.