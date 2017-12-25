بورصات الخليج تشهد تعاملات هادئة وسهم دانة غاز يقفز في أبوظبي

من أندرو تورشيا

دبي 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شهدت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها تعاملات هادئة في أحجام تداول متوسطة اليوم الاثنين، لكن سهم دانة غاز قفز في أبوظبي قبيل جلسة محكمة للنظر في قضية تسعى فيها الشركة لتفادي دفع استحقاقات صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مع صعود سهم دانة غاز 13.2 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة بفارق كبير.

ومن المتوقع أن تعقد محكمة في الشارقة جلسة في وقت لاحق اليوم للنظر في قضية تحاول فيها دانة غاز إعلان عدم صلاحية صكوكها بموجب القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن محكمة الشارقة لن تصدر حكما بالضرورة، وربما تؤجل نظر القضية. وقد تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الصكوك في الشارقة ولندن لأشهر، وربما أعوام، قبل حل المسألة حسبما قال أشخاص مطلعون على سير القضية.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 3.3 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة، بعدما قالت الشركة إنها تخطط لإدراج وحدتها سرفيو لإدارة المنشآت في دبي في النصف الثاني من 2018.

وقفز سهم مصرف السلام البحريني المدرج في دبي 7.7 في المئة إلى 1.12 درهم، وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق، بعدما ارتفع 6.1 في المئة أمس الأحد، حينما أظهر إفصاح في بورصة البحرين أن شخصا رئيسيا اشترى 250 ألف سهم.

وقفز سهم مصرف السلام المدرج في البحرين 8.5 في المئة إلى 0.115 دينار، وهو ما يعادل 1.12 درهم.

وقفز سهم المصرف الخليجي التجاري، وهو بنك بحريني آخر ارتفع بشكل كبير في أحجام تداول مرتفعة منذ إدراجه في دبي يوم الثلاثاء الماضي، 9.9 في المئة إلى 1.36 درهم، لكن سهم المصرف المدرج في البحرين تراجع 5.8 في المئة إلى 0.113 دينار، وهو ما يعادل 1.10 درهم.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة مع تراجع سهم أسمنت نجران 2.2 في المئة، بعدما قرر مجلس إدارة الشركة وقف خط الإنتاج الثالث، بطاقة 6500 طن يوميا، وإعادة تشغيل الخط الثاني بطاقة ثلاثة آلاف طن يوميا نظرا لارتفاع مخزونات الكلنكر.

وشهدت أسهم شركات الأسمنت السعودية صعودا حادا في الأسابيع الماضية لأسباب من بينها آمال في تعافي قطاع الأسمنت مع تخفيف الحكومة من إجراءات التقشف المالي. لكن قرار أسمنت نجران يشير إلى أن التحسن في القطاع ربما لا يأتي سريعا.

وارتفع سهم جدوى ريت الحرمين 4.3 في المئة، بعدما قال صندوق الاستثمار العقاري إنه اشتري عقارين بقيمة 148 مليون ريال (39.5 مليون دولار) في مكة سيدران مبدئيا ما بين 6.4 و6.5 في المئة سنويا.

لكن سهم السعودية للكهرباء تراجع 4.9 في المئة. وسجل السهم أداء ضعيفا منذ منتصف ديسمبر كانون الأول حينما قالت الشركة إنها ستدفع للحكومة أي أرباح من الزيادة في رسوم الكهرباء التي ستسري في يناير كانون الثاني.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، لكن سهم بنك قطر الأول قفز 6.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق، مواصلا تعافيه من مستويات قياسية منخفضة بدأت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة. وقفز سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عشرة في المئة، بعدما قالت الشركة إنها عينت عادل عبد الحليم البنا مديرا ماليا بالإنابة. لكن سهم السويس للأكياس هوى عشرة في المئة إلى 34.85 جنيه مصري بعدما قالت أسمنت طره إنها باعت حصتها البالغة 4.52 في المئة في السويس للأكياس مقابل 26.01 جنيه للسهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 7146 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 3355 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4338 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 8570 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 في المئة 14843 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 6345 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 1293 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 5023 نقطة.