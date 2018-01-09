تحركات محدودة في بورصات الخليج ومصر ترتفع مع إعلان موعد انتخابات الرئاسة

من أندرو تورشيا

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا في معظمها اليوم الثلاثاء مع تباطؤ بورصة قطر بعد صعود قوي في جلستين، لكن البورصة المصرية ارتفعت بعدما أعلنت السلطات عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.3 بالمئة مع هبوط حجم التداول بحوالي الثلث. وصعد المؤشر 2.6 بالمئة أمس الإثنين مع إتخاذ المستثمرين مراكز تحسبا للإعلانات السنوية لتوزيعات الأرباح في غضون أسابيع قليلة.

وتراجع سهم بنك الدوحة 1.5 في المئة، بعدما كان من الأسهم الأفضل أداء في الجلستين السابقتين.

لكن سهم أعمال ارتفع 2.4 في المئة بعدما أعلنت الشركة عن خطط لوحدة تابعة لها، تملكها مناصفة مع السويدي إليكتريك المصرية، لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم وبكرات الكابلات، وهي أول مصانع من نوعها تقام في قطر.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 0.5 في المئة. لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) صعد 3.9 بالمئة في أعقاب افتتاح منشآت في المرحلة الثانية من مجمع الشركة للبتروكيماويات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة مع صعود سهم العربية للطيران 3.2 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير شباط 2017، في أقوى تداول له منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2015.

لكن سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات تراجع 3.5 في المئة بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد الإغلاق، أعلن سوق دبي المالي قائمة بأول 19 سهما مؤهلة للتداول بنظام البيع على المكشوف المنظم، ومن بينها أسهم العربية للطيران ودريك آند سكل إضافة إلى أسهم قيادية مثل سهم إعمار العقارية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا في أقوى تداول منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد الإعلان عن أن انتخابات الرئاسة في البلاد ستجرى في 26-28 مارس آذار.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 7291 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 3505 نقاط.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4586 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 9002 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.4 في المئة إلى 15159 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6519 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1315 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.03 في المئة إلى 5106 نقاط.