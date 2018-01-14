لمحة -سهم رابطة الكويت يقفز بعد الإعلان عن عقد مع الجيش الأمريكي

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.11 بالمئة في التداولات المبكرة إلى 6567.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.45 بالمئة إلى 962.9 نقطة.

* سهم رابطة الكويت والخليج للنقل يقفز 19.9 بالمئة إلى 75.4 فلسا بعد الإعلان عن توقيع عقد مع الجيش الأمريكي.

* الرابطة قالت إن شركة مملوكة لها بنسبة 99 بالمئة وقعت عقدا لتقديم خدمات للجيش الأمريكي بمبلغ 1.379 مليار دولار.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.5 بالمئة وزين 0.6 بالمئة ولوجستيك عشرة بالمئة.

* هبوط أسهم الساحل 4.2 بالمئة ومنازل 4.7 بالمئة والسينما الكويتية 6.2 بالمئة.