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#KW Company News 2
14 كانون الثاني يناير 2018 / 06:53 / بعد يوم واحد

لمحة -سهم رابطة الكويت يقفز بعد الإعلان عن عقد مع الجيش الأمريكي

صحفيو رويترز

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* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.11 بالمئة في التداولات المبكرة إلى 6567.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.45 بالمئة إلى 962.9 نقطة.

* سهم رابطة الكويت والخليج للنقل يقفز 19.9 بالمئة إلى 75.4 فلسا بعد الإعلان عن توقيع عقد مع الجيش الأمريكي.

* الرابطة قالت إن شركة مملوكة لها بنسبة 99 بالمئة وقعت عقدا لتقديم خدمات للجيش الأمريكي بمبلغ 1.379 مليار دولار.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.5 بالمئة وزين 0.6 بالمئة ولوجستيك عشرة بالمئة.

* هبوط أسهم الساحل 4.2 بالمئة ومنازل 4.7 بالمئة والسينما الكويتية 6.2 بالمئة.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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