لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع صباحا والأسهم القيادية‭ ‬ترتفع

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 6604.4 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.21 بالمئة إلى 9668 نقطة.

* سهم رابطة الكويت والخليج للنقل يرتفع 19.9 بالمئة إلى 90.4 فلس مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بعد توقيع عقد تقديم خدمات للجيش الأمريكي.

* ارتفاع أسهم لوجستيك 9.95 بالمئة وبنك الإثمار 7.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.3 بالمئة وزين 1.85 بالمئة.

* هبوط العقارات المتحدة 7.1 بالمئة وبيت الطاقة 6.45 بالمئة والمدن 6.3 بالمئة.