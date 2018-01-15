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#KW Company News 2
15 كانون الثاني يناير 2018 / 06:45 / منذ يوم واحد

لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع صباحا والأسهم القيادية‭ ‬ترتفع

صحفيو رويترز

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* المؤشر الكويتي يتراجع 0.04 بالمئة إلى 6604.4 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.21 بالمئة إلى 9668 نقطة.

* سهم رابطة الكويت والخليج للنقل يرتفع 19.9 بالمئة إلى 90.4 فلس مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بعد توقيع عقد تقديم خدمات للجيش الأمريكي.

* ارتفاع أسهم لوجستيك 9.95 بالمئة وبنك الإثمار 7.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.3 بالمئة وزين 1.85 بالمئة.

* هبوط العقارات المتحدة 7.1 بالمئة وبيت الطاقة 6.45 بالمئة والمدن 6.3 بالمئة.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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