أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع 16% في 2017

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين إن أرباحه الصافية زادت بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 47.6 مليون دينار (158.4 مليون دولار) في 2017 مقارنة مع 41.1 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان صحفي إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 7 فلوس للسهم نقدا و5 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك عادل الماجد في البيان إن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الأصول ارتفع 14 في المئة إلى أربعة مليارات دينار، كما زادت الإيرادات التشغيلية 22 في المئة إلى 126 مليون دينار، بالإضافة إلى نمو ودائع العملاء 15 في المئة لتصل إلى 3.4 مليار دينار.