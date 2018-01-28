صافي ربح بيت التمويل الكويتي يرتفع 11.5% في 2017

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك إسلامي في البلد الخليجي، اليوم الأحد إن أرباحه الصافية ارتفعت 11.5 في المئة في 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه. وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 184.155 مليون دينار (614.77 مليون دولار) أرباحا صافية في 2017 مقابل 165.228 مليون في السنة السابقة.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 17 فلسا نقدا للسهم و10 أسهم لكل 100 سهم عن سنة 2017. والدينار ألف فلس.