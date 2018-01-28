لمحة -أسهم الكويت تغلق منخفضة مع هبوط بيتك بعد إعلان نتائج 2017

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.34% عند 6629.11 نقطة وكويت 15 يهبط 0.76% إلى 958.17 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) ينخفض 1.3% إلى 603 فلوس بعد تحقيق زيادة في صافي الأرباح السنوية 11.5% في 2017.

* قال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 184.155 مليون دينار (614.77 مليون دولار) أرباحا صافية في 2017 مقابل 165.228 مليون في السنة السابقة.

* ارتفاع أسهم السلام 8.3% وأجيال 6% والعقارات المتحدة 9.9%.

* هبوط أسهم زين 1.45% ومجموعة الصناعات 0.6% والامتياز 3.3% والرابطة 9.3%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)