البورصة السعودية ترتفع مدعومة بقطاع الأسمنت، وأسواق رئيسية أخرى تهبط

من أندرو تورشيا

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - دفعت أسهم شركات الأسمنت البورصة السعودية للصعود اليوم الأربعاء، بينما سجلت أسواق رئيسية أخرى في المنطقة أداء ضعيفا، حيث تراجعت بورصة دبي تحت ضغط من أسهم القطاع العقاري.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع صعود أسهم 13 من 14 شركة للأسمنت مدرجة في تداول مكثف غير معتاد. وارتفع سهم أسمنت الجوف 5.4 بالمئة، بينما قفز سهم أسمنت تبوك بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة.

وسجل القطاع أرباحا ضعيفة في 2017 بسبب تراجع صناعة البناء، لكن بعض المستثمرين يتوقعون أن يكون عام 2018 أكثر قوة مع زيادة الإنفاق الحكومي في خطة الميزانية.

وقال محلل سعودي إن تبوك قادت صعود القطاع في أعقاب تقرير إعلامي بأن الحكومة بدأت ترسية عقود في مشروعها نيوم لبناء منطقة ضخمة للأعمال في شمال غرب المملكة. وتقع تبوك بالقرب من موقع نيوم.

وصعد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 2.6 بالمئة بدعم من موجة شراء في النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول.

ورغم ذلك، تجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب بواقع 107 إلى 73. وتراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9 بالمئة. وكان صعد السهم بشكل كبير في الأيام الماضية بعدما اعتبر المحللون نتائج الربع الأخير من العام الماضي إيجابية، رغم أنها تضمنت خسارة صافية بسبب إغلاقات مقررة لمنشآت لإجراء تعديلات وأعمال صيانة.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.3 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 في المئة. وهبط أيضا سهما ديار للتطوير وداماك العقارية 2.2 و2.0 في المئة على الترتيب.

وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 في المئة بعدما هبط 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن خطط لإصدار أسهم جديدة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة بفعل موجة مبيعات لجني الأرباح في السوق. وتجاوزت الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 33 إلى سبعة. وهبط سهم بنك قطر الأول 0.7 بالمئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 في المئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 3.0 في المئة.

لكن سهم جهينة للصناعات الغذائية ارتفع 2.4 في المئة بعدما قالت الشركة إن صافي الربح المجمع للربع الأخير من العام الماضي قفز 141 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع الإيرادات 17 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7650 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 3394 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.8 في المئة إلى 4602 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 1.3 في المئة إلى 9205 نقاط.

مصر.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 15042 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 6688 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 1351 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 5000 نقطة.