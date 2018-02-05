هبوط معظم أسواق المنطقة والأسهم القيادية ترفع مصر مع شراء الأجانب

من أندرو تورشيا

رويترز 5 فبراير شباط (رويترز) - تراجعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط اليوم الاثنين متأثرة بضعف البورصات العالمية وشهدت السعودية بيعا لجني الأرباح في أسهم شركات الأسمنت لكن مصر خالفت الاتجاه النزولي بدعم الأسهم القيادية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة مع تراجع سهم أسمنت تبوك 1.9 بالمئة. وقفز السهم وأسهم شركات أسمنت عديدة أخرى في الجلسات السابقة بفعل تقرير إعلامي بأن الحكومة بدأت ترسية العقود في مشروعها الضخم نيوم بشمال غرب المملكة.

واتسم أداء أسهم شركات بتروكيماويات عديدة بالضعف أيضا، لكن رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز 9.9 بالمئة بعد أن قفز صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي إلى 641 مليون ريال (170.9 مليون دولار) من 181 مليون ريال قبل عام مع زيادة المبيعات 27 بالمئة.

وهوى سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 9.4 بالمئة بعدما تراجع 9.9 بالمئة أمس الأحد حينما قالت هيئة السوق المالية إنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها بعد قرار البنك المركزي بمنعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلى أن تزيد رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وارتفع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 6.1 بالمئة إلى 16.30 ريال في أكبر حجم تداول له منذ نحو شهر بعدما قال اتش.اس.بي.سي إن سهم موبايلي هو سهمه المفضل بالقطاع محددا سعره المستهدف عند 25.50 ريال.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة. وهبطت أسهم معظم الشركات العقارية مع انخفاض سهم إعمار 0.6 بالمئة لكن سهم أرابتك للبناء صعد 1.9 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.4 بالمئة لتبلغ خسائره في الخمس جلسات الأخيرة 6.5 بالمئة مسجلا أسوأ أداء بين أسواق الأسهم الخليجية في تلك الفترة بفارق كبير.

وقد تواجه البنوك القطرية، التي تسعى لجمع التمويل من الخارج في مواجهة مقاطعة من دول عربية أخرى، تكلفة تمويلية مرتفعة نظرا للقفزة الأخيرة في العوائد الأمريكية. وربما يضر ذلك في نهاية المطاف بالشركات العقارية المتأثرة سلبا بالفعل من تباطؤ سوق العقارات الذي تفاقم بسبب المقاطعة.

وهوى سهم السلام العالمية لاستثمار بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة بعدما تكبدت الشركة صافي خسارة سنوية بلغ 89.9 مليون ريال (24.7 مليون دولار) مقابل ربح قدره 119.7 مليون ريال في العام السابق.

وخالف سهم مصرف قطر الإسلامي الاتجاه النزولي ليرتفع 3.4 بالمئة في أنشط تداول له منذ مارس آذار الماضي.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 بالمئة مع صعود سهم جلوبال تليكوم 2.9 بالمئة بينما ارتفع سهم القلعة 5.7 بالمئة وكان الأكثر تداولا في السوق. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أكثر مما باعوا بهامش كبير.

وقفز سهم الوطنية للإسكان عشرة بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستطرح مزادا هذا الشهر لبيع فندق ميريديان هليوبوليس.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7587 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3378 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة 4563 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 1.4 بالمئة إلى 8838 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 14962 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6712 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة إلى 1344 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5051 نقطة.