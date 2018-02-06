أرباح البنك الأهلي الكويتي تزيد 10% في 2017

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية زادت بنسبة 9.8 في المئة لتصل إلى 35.661 مليون دينار (118.97 مليون دولار) في 2017 مقابل 32.472 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان إلى البورصة الكويتية إن هذا الارتفاع جاء ”نتيجة لزيادة الدخل التشغيلي من الأنشطة الأساسية“.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 12 فلسا للسهم ربحا نقديا عن سنة 2017. والدينار ألف فلس.