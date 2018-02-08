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#KW Company News 2
February 8, 2018 / 6:27 AM / a day ago

لمحة -بورصة الكويت ترتفع صباحا مع صعود الأهلي المتحد بدعم زيادة الأرباح

صحفيو رويترز

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0610 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.03% إلى 6660 نقطة وكويت 15 يصعد 0.04% إلى 941.63 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي والامتياز 0.7% والرابطة 1.8% وأبيار 1.4%.

* سهم البنك الأهلي المتحد الكويتي يصعد 2.35% إلى 348 فلسا بعد ارتفاع الأرباح السنوية 10.2%.

* البنك الأهلي المتحد الكويتي أعلن اليوم الخميس أن أرباحه الصافية بلغت 44.463 مليون دينار (148.11 مليون دولار) في سنة 2017 مقارنة مع 40.348 مليون دينار في السنة السابقة.

* هبوط أسهم زين 0.9% ودبي الأولى 2.1% والكويتية السورية 4.5% وكامكو 20%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير عبد المنعم درار)

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