الوطني وبيتك يمولان مبنى جديدا بمطار الكويت بمبلغ 249.2 مليون دينار

الكويت 21 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن البنك وقع مع بيت التمويل الكويتي (بيتك) تمويلا مشتركا بقيمة 249.2 مليون دينار (831.25 مليون دولار) لشركة ليماك التركية من أجل مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

كانت الحكومة الكويتية وقعت في مايو أيار 2016 عقد مبنى الركاب الجديد مع ليماك والخرافي ناشيونال بتكلفة إجمالية قدرها 1.312 مليار دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في المؤتمر الصحفي إن حصة بيتك من التمويل تبلغ 124.6 مليون دينار.

(الدولار = 0.2998 دينار كويتي)