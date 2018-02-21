مقدمة 1-الوطني وبيتك يقدمان 249.2 مليون دينار لليماك التركية لتمويل مشروع مبنى جديد بمطار الكويت

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من أحمد حجاجي

الكويت 21 فبراير شباط (رويترز) - وقع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأربعاء اتفاقا لتقديم تمويل مشترك بقيمة 249.2 مليون دينار (831.25 مليون دولار) لشركة ليماك التركية من أجل مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.

كانت الحكومة الكويتية وقعت في مايو أيار 2016 عقد مبنى الركاب الجديد مع ليماك والخرافي ناشيونال بتكلفة إجمالية قدرها 1.312 مليار دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير في مؤتمر صحفي مشترك للشركات الثلاث إن هذا الاتفاق الثلاثي يعكس سعي والتزام بنك الكويت الوطني ليكون ”أفضل شريك لكبرى شركات المقاولات العالمية وخصوصا في المشاريع الكويتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات“.

وبموجب الاتفاق الذي وُقع اليوم سيكون بنك الكويت الوطني مسؤولا عن القرض ووكيل الدائنين والتأمين والحسابات بينما سيكون بيت التمويل الكويتي مسؤولا عن القرض ووكيل المرابحة المنتدب للاستثمار.

وسيقدم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي تمويلا قدره 124.6 مليون دينار كل على حدة.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق في المؤتمر الصحفي إن ”الأدوات الاستثمارية الإسلامية التي يقدمها البنك ترتكز على تقديم الحلول التي تتماشى مع متطلبات العملاء وتعكس ريادة بيتك في صناعة التمويل الإسلامي عالميا والتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية“.

وتم تصميم المبنى الجديد للمطار كي يستوعب حوالي 25 مليون مسافر سنويا وأن يتعامل مع جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة ومدرج.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ليماك القابضة نيهات أوزدامير في المؤتمر الصحفي إن توقيع الاتفاق ”خطوة مهمة جدا في علاقاتنا القوية والدائمة مع الكويت التي ننفذ بها بالإضافة إلى المطار العديد من مشاريع البنية التحتية“.

وأضاف ”إننا اليوم نؤطر لمستقبل زاخر بالعلاقات والمصالح المتبادلة مع الكويت ونأمل المزيد من التقدم لهذه العلاقات الثنائية الطموحة وأن تمتد العلاقات المشتركة والتعاون المثمر بوجود القوة المالية الكويتية وقدرة الشركات التركية على القيام بالأعمال التجارية الناجحة“.

(الدولار = 0.2998 دينار كويتي)