تحركات محدودة لبورصات الشرق الأوسط وسهم إعمار يواصل الصعود في دبي

من أندرو تورشيا

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - واصل سهم إعمارالعقارية في دبي الصعود وسط تداول مكثف اليوم الخميس، لكن بورصات الشرق الأوسط شهدت تحركات فاترة في معظمها، لأسباب من بينها ضعف أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط.

وارتفع سهم إعمار، الذي كان يتم تداوله قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا، 3.2 بالمئة أمس الأربعاء مع عودة بعض الصناديق إلى شرائه.

وزاد السهم 1.8 بالمئة اليوم الخميس في أكبر حجم تداول له منذ بداية العام، إلا أن ذلك أخفق في دفع مؤشر سوق دبي للصعود، حيث أغلق مستقرا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة. وأغلق سهم بنك الجزيرة منخفضا 0.5 في المئة بعدما وافقت هيئة السوق المالية في المملكة على طلب المصرف إجراء إصدار حقوق بقيمة ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).

وهبط سهم السعودية للصادرات الصناعية 10 بالمئة في أكبر حجم تداول له منذ 2013. وكان السهم قفز 77 بالمئة على مدى الجلسات الست السابقة في تعاملات غلبت عليها المضاربة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 4.1 في المئة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.

لكن سهم البنك التجاري القطري قفز 5.8 في المئة. وقالت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء إن البنك وافق من حيث المبدأ على بيع حصته البالغة 40 بالمئة في البنك العربي المتحد، المدرج في أبوظبي، إلى تبارك للاستثمار ومقرها دولة الإمارات العربية.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المسألة لم تعلن بعد، أن صفقة البيع ستستكمل قريبا مع صدور إعلان رسمي الشهر القادم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 7525 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 3287 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 4580 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 9096 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 15319 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 6757 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1352 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 4972 نقطة.