بورصات الخليج تسجل أداء ضعيفا في معظمها، لكن سهم فودافون قطر يقفز

من أندرو تورشيا

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا اليوم الثلاثاء، لكن سهم فودافون قطر قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة بفعل أنباء إيجابية من الشركة.

وكان سهم فودافون قطر الأكثر تداولا في البورصة القطرية اليوم، بعدما قالت الشركة إن صافي الخسارة في تسعة أشهر تقلص 32 في المئة، وإنه تم تمديد رخصتها 40 عاما وهو ما سيخفض بشكل حاد التكلفة السنوية لاستهلاك الدين.

وأضافت فودافون قطر أنها تخطط لخفض أسهم رأس المال بنحو النصف، بينما ستبيع فودافون الأم حصتها في الشركة إلى مؤسسة قطر التي سترفع حصتها المباشرة وغير المباشرة في فودافون قطر إلى 50 بالمئة من 27.05 بالمئة.

لكن علامة فودافون ستظل في قطر في إطار اتفاق شراكة لفترة مبدئية خمس سنوات.

ورغم ذلك، انخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة مع تراجع سهم الملاحة القطرية 1.6 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 34 في المئة في صافي الربح السنوي. وهبط سهم الكهرباء والماء القطرية خمسة في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع سهم ازدان القابضة العقارية 2 في المئة مع قيام وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف الشركة إلى ‭‭BB-‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة من ‭‭BB‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع تراجع أسهم عشرة بنوك من 12 عشر بنكا مدرجا. وشهدت أسهم القطاع المصرفي انخفاضا لثلاث جلسات متتالية لأسباب من بينها القلق بشأن قرار للسلطات بتحصيل المزيد من الزكاة من البنوك بأثر رجعي.

لكن سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) قفز 9.9 بالمئة في أكبر حجم تداول له منذ مايو أيار 2016، بعدما صعد صافي الربح السنوي للشركة إلى 716.2 مليون ريال (195.1 مليون دولار) من 101.4 مليون ريال.

وأضافت تصنيع أن وحدة لها وقعت مذكرة تفاهم لدراسة فرص إنشاء مصنع لإنتاج القطع الهيكلية الدقيقة للطائرات في المملكة وذلك في مشروع استراتيجي من المتوقع أن ينال دعما حكوميا.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.7 في المئة، بينما هبط سهم شعاع كابيتال 3.6 في المئة.

كان سهم شعاع كابيتال ارتفع بشكل حاد في الجلسة السابقة بعد تعيين جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية رئيسا لمجلس إدارة مجموعة جي.اف.اتش المالية، وهو ما أدى إلى تنامي الآمال بتعاون أوثق بين المجموعتين.

وأجرت جي.إف.إتش المالية محادثات اندماج لم تكلل بالنجاح مع شعاع كابيتال العام الماضي، لكن شعاع وحدة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية، ولذا فإن تعيين الصديقي أثار أيضا تكهنات بإمكانية إحياء محادثات الاندماج مجددا.

لكن الصديقي أبلغ تلفزيون العربية أمس الاثنين أنه بعد فشل محادثات الاندماج بين جي.إف.إتش وشعاع العام الماضي، فإن جي.إف.إتش تتطلع حاليا لاستحواذات أخرى.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة. وصعد سهم الحديد والصلب المصرية 3.3 في المئة، بعدما توقعت الشركة خسارة صافية قدرها 116.1 مليون جنيه مصري (6.6 مليون دولار) لسنتها المالية 2018-2019. وفي النصف الأول من السنة المالية الحالية، سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 231.3 مليون جنيه.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 7465 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 3286 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4599 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 8930 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.5 في المئة إلى 15523 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6770 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 1366 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 4993 نقطة.