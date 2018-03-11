الرئيس التنفيذي: بنك بوبيان الكويتي يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك في 2019

الكويت 11 مارس آذار (رويترز) - قال عادل الماجد الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي اليوم الأحد إن البنك يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك بحد أدني 250 مليون دولار في 2019 بغرض التوسع في الأعمال.

وأضاف الماجد في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع للمساهمين أن البنك يتوقع نموا في خانة العشرات للأرباح والتمويل خلال العامين المقبلين.

وردا على سؤال حول احتمال إصدار صكوك توقع الماجد ”إما أن نزود رأس المال أو نأخذ صكوك وسوف نري في وقتها أيهما أفضل“ وذلك في عام 2019 .

وبالنسبة لحجم الإصدار قال ”أقل شيء 250 (مليون دولار)...عندما تنزل السوق سيكون الحد الأدنى 250 (مليون دولار) ...سيكون غرضها التوسع“.

وقال الماجد إن بوبيان لا يتطلع حاليا للتوسع في الخارج وإنه سيواصل التركيز على السوق الكويتية في السنوات القليلة المقبلة.