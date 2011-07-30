السبت 30 يوليو تموز

أهم الأنباء الإقليمية - جماعة حقوقية تعلن مقتل 20 مدنيا في شتى انحاء سوريا - حلف الاطلسي يقصف اطباقا لبث قنوات فضائية ليبية - الحكومة الليبية تقول انها قتلت 190 معارضا في قتال بغرب البلاد - مجلس الامن يدرس الافراج عن اصول ليبية للمساعدة - الآلاف يتظاهرون مع تصاعد التوتر في العاصمة اليمنية - محكمة دولية تكشف اسماء المتهمين في اغتيال الحريري - إسلاميون وآخرون يحتشدون بعشرات الألوف في مصر وسط توتر وانقسام - مصادر: مقتل أربعة بينهم ضابط جيش في اشتباكات بمدينة مصرية - الامم المتحدة: جنوب الصومال كله يتجه الى المجاعة - إسرائيل تفكر في تقديم اعتذار مخفف لتركيا عن هجوم على سفينة - وكالة: انفجار في خط انابيب للغاز بين إيران وتركيا

أهم الأنباء العالمية - الامم المتحدة تضيف طالبان الباكستانية الى قائمة العقوبات - طالبان الباكستانية تعلن المسؤولية عن اختطاف سويسريين - مسؤولون: مقتل 17 في انفجارين بجنوب افغانستان - توجيه الاتهام لجندي أمريكي يشتبه في تدبيره لمؤامرة ارهابية - النرويج تدفن ضحايا هجمات اوسلو بعد اسبوع من المذبحة - الذهب يسجل مستوى قياسيا عند 1632.30 دولار للأوقية - وزير النفط الهندي: نحاول دفع مستحقات إيران عبر تركيا - تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يوليو

السعودية - المؤشر السعودي يتراجع 0.49 في المئة إلى 6445.17 نقطة في اغلاق الجلسة السابقة

مصر - مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في أوراسكوم للإنشاء المصرية - المؤشر المصري يتراجع 0.53 في المئة إلى 5022.25 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الامارات - صحيفة..مؤسسة الامارات للطاقة النووية تطرح مناقصة لشراء الوقود النووي - مؤشر أبوظبي يتراجع 0.51 في المئة إلى 2627.99 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة - مؤشر دبي يتراجع 0.09 في المئة إلى 1506.13 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الكويت - المؤشر الكويتي يتراجع 0.48 في المئة إلى 6036 نقطة في إغلاق الجلسة السابقة

الأسواق العالمية

مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق السابق) - داو جونز 30 -96.87 -0.79% 12143.24 نقطة - ستاندرد اند بور500 -8.39 -0.65% 1292.28 - ناسداك -9.87 -0.36% 2756.23 - يوروفرست 300 -4.49 -0.41% 1084.75 - نيكي -68.32 -0.69% 9833.03

النفط (مستويات الإغلاق السابق) - خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.74 -1.79% 95.70 دولار - مزيج برنت (برميل) -0.62 -0.53% 116.74 دولار

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) - اليورو/ الدولار 1.4395-1.4397 دولار - الدولار/ ين 76.73-76.78 ين - الاسترليني/ دولار 1.6418-1.6423 دولار - الذهب (أوقية-أونصة) 1626.14-1627.14 دولار

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