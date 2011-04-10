المؤشر الكويتي يتذبذب صعودا وهبوطا في بداية التعامل

وتترقب الأوساط الكويتية إعلانا قريبا لتشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيلها بعد أن استقالت حكومته السابقة تفاديا لاستجوابات قدمها نواب في البرلمان الكويتي لعدد من الوزراء.