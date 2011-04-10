المؤشر الكويتي يتذبذب صعودا وهبوطا في بداية التعامل
0621 جمت - تذبذب مؤشر البورصة الكويتية صعودا وهبوطا في نطاق ضيق للغاية صباح اليوم.
وتحرك المؤشر بين ارتفاعات بنسبة 0.01 و0.02 في المئة وانخفاض بنفس النسب تقريبا.
وبلغ عدد الصفقات 256 صفقة بقيمة تداول 1.66 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 13.97 مليون سهم.
وتراجع سهم زين بنسبة 1.45 في المئة.
وتترقب الأوساط الكويتية إعلانا قريبا لتشكيلة الحكومة الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح بتشكيلها بعد أن استقالت حكومته السابقة تفاديا لاستجوابات قدمها نواب في البرلمان الكويتي لعدد من الوزراء.
كما تترقب الأوساط الاقتصادية انعقاد الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة زين الثلاثاء المقبل وسط مؤشرات على وجود خلافات داخل مجلس الإدارة.
أ ح ج - ن ج
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