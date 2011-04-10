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قائمة بأحداث الكويت المتوقعة حتى 5 يونيو 2011 .

Sun Apr 10, 2011 6:44am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الكويت حتى 5 يونيو حزيران 2011 :

الأحد 10 ابريل:

الكويت - بدء أعمال مؤتمر ومعرض البيئة والماء والطاقة بأرض المعارض الدولية في مشرف.

الكويت - اجتماع الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلي.

الإثنين 11 ابريل:

الكويت - بدء أعمال مؤتمر "تنمية التمويل وتمويل التنمية" الذي تنظمه شركة يوروموني للمؤتمرات في قاعة الراية- فندق كورت يارد ماريوت.

الكويت - افتتاح معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه شركة توب اكسبو في أرض المعارض الدولية في مشرف ويستمر حتى 16 ابريل.

الثلاثاء 12 ابريل:

الكويت - اجتماع الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة زين الساعة 10 صباحا.   يتبع
 