قائمة بأحداث الكويت المتوقعة حتى 5 يونيو 2011 .

فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في الكويت حتى 5 يونيو حزيران 2011 :

الكويت - بدء أعمال مؤتمر "تنمية التمويل وتمويل التنمية" الذي تنظمه شركة يوروموني للمؤتمرات في قاعة الراية- فندق كورت يارد ماريوت.

الكويت - افتتاح معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه شركة توب اكسبو في أرض المعارض الدولية في مشرف ويستمر حتى 16 ابريل.