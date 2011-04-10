سهم البنك الامارات دبي الوطني يدفع بورصة دبي للصعود

0640 جمت - دفع سهم بنك الامارات دبي الوطني مؤشر بورصة دبي ‭.DFMGI‬‏ لاعلى مستوى في اسبوع مع تحسن المعنويات في السوق بفضل توقعات متفائلة بشأن نتائج البنوك.

وارتفع سهم بنك الامارات دبي الوطني اكبر بنك في دبي 3.8 في المئة وسط تعاملات ضعيفة وصعد سهما بنك الخليج الاول وبنك الاتحاد الوطني ومقرهما ابوظبي 0.3 في المئة.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير صندوق في جلف مينا للاستثمارات البديلة "قد تحدد نتائج البنوك المسار العام خلال الفترة المتبقية من العام."

وتابع "تتحسن نتائح البنوك الاماراتية بفضل خفض المخصصات. رأينا ذروة نسب القروض المتعثرة وشيء من النمو للودائع. ثمة مؤشرات مبكرة على تحول في ايرادات البنوك."

وقال عرابي إن وصول تأثير هذه الارقام إلى الارباح قد يستغرق ستة أشهر ولكن أسواق الاسهم تتطلع للمستقبل لذا ينبغي ان يضع المستثمرون هذا في الاعتبار.

وارتفع سهم شركة الانشاءات ارابتك ومقرها دبي 1.7 في المئة وتمثل حاليا نصف جميع الاسهم التي جرى تداولها ضمن المؤشر بينما زاد سهم إعمار العقارية 1.3 في المئة. وعادة ما يكون سهما الشركتين بين الأسهم الاكثر نشاطا ومن ثم يؤثران على تحركات المؤشر على نحو مبالغ فيه.

وصعد مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 1570 نقطة ومؤشر ابوظبي 0.2 في المئة إلى 2603 نقاط.

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