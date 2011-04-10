خليجية إنفست السعودية تقول تعمل بكل تراخيصها

دبي 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة خليجية إنفست السعودية للاستثمار إنها تعمل بكل تراخيصها في المملكة وذلك بعدما قالت رويترز الأسبوع الماضي إن الشركة تعتزم وقف معظم عملياتها بسبب أزمة سيولة.

وقال حمد بن أحمد العميري رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان "شركة الإستثمارات الخليجية (خليجية إنفست) فخورة بكونها إحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وهي مستمرة في عملها كالمعتاد."

كان بريد الكتروني إلى موظفي خليجية إنفست اطلعت عليه رويترز قد أظهر أن الشركة التي مقرها الرياض وتعد شركة الاستثمارات الوطنية وبنك الخليج الكويتيين ضمن مساهميها قد قررت الغاء تراخيص خدماتها لإدارة الأصول والوساطة المالية والحفظ.

لكن بعد اجتماع مع هيئة السوق المالية الأسبوع الماض سمحت الهيئة للشركة بالاحتفاظ بتراخيصها والعمل بقاعدة رأسمالية أقل حسبما أبلغ مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع رويترز.

ويشترط لشركات الاستثمار العاملة في المملكة ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون ريال (13.33 مليون دولار).

(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)