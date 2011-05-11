استطلاع: تقدم كبير لأوباما على الجمهوريين قبل انتخابات 2012

واشنطن 11 مايو ايار (رويترز) - كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز وإيبسوس اليوم الاربعاء عن ان الرئيس الامريكي باراك أوباما يتمتع بتقدم كبير على الجمهوريين الذين يحتمل ان ينافسوه في انتخابات الرئاسة عام 2012 لكنه يتعرض لشكوك جدية بخصوص أسلوب معالجته للاقتصاد.

وعبر 45 في المئة من الأمريكيين عن اعتقادهم ان أوباما سيفوز في الانتخابات وتزيد هذه النسبة عشر نقاط مئوية عن مثيلتها في استطلاع أجرى قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي استطلاع اجري بعد ايام من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان في الثاني من مايو ايار بلغت نسبة التأييد للرئيس الامريكي 49 في المئة بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن الشهر الماضي. ومنحت استطلاعات أخرى أوباما نسب تأييد أعلى بعد مقتل بن لادن.

ولم يحظ أوباما بمزيد من التأييد على الصعيد الاقتصادي حيث لم يقل سوى 34 في المئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يؤيدون أسلوب معالجته للاقتصاد وهي نتيجة ترتبط ارتباطا مباشرا بارتفاع أسعار البنزين. وكانت هذه اقل نسبة تأييد لأوباما فيما يخص الاقتصاد في استطلاعات إيبسوس منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني 2009.

وأظهر الاستطلاع ان أوباما يتقدم بما يزيد على عشر نقاط مئوية عن كل الجمهوريين الذين يحتمل ترشيحهم في الانتخابات. وكان أحسن الجمهوريين اداء حاكم أركنسو السابق مايك هاكابي وحاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني.

واجري الاستطلاع هاتفيا على مدى الفترة من الخامس الى التاسع من مايو ايار على عينة عشوائية تضم 1029 شخصا. وتعتبر نتائج الاستطلاع دقيقة في نطاق ثلاث نقاط مئوية.