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النفط الامريكي يهبط 3 دولارات بعد بيانات المخزونات

Wed May 11, 2011 3:00pm GMT
 
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نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من ثلاثة دولارات اليوم الاربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط الحكومية التي اظهرت ارتفاع مخزونات الخام أكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي وصعود مخزونات البنزين.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم يونيو حزيران 3.00 دولارات إلى 100.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش.

وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 3.03 دولار الى 114.60 دولار للبرميل.

م ل

 