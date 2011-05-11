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أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

Wed May 11, 2011 3:19pm GMT
 
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 لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات 
الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 
بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4289    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6435    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.076    دولار امريكي 
  الدولار           81.1     ين ياباني 
                0.8833    فرنك سويسري
                5.2164    كرونة دنمركية
                5.4646    كرونة نرويجية
                6.2644    كرونة سويدية
                1.6165    ريال برازيلي
                0.9574    دولار كندي
                 7.7707    دولار هونج كونج
                11.5986    بيزو مكسيكي
               27.7095    روبل روسي
                1.2326    دولار سنغافوري 
                6.8278    راند جنوب افريقي 
 
 م ل (قتص)
 