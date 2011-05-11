أسعار الدولار الساعة 1500 بتوقيت جرينتش

لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4289 دولار أمريكي الاسترليني 1.6435 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.076 دولار امريكي الدولار 81.1 ين ياباني

0.8833 فرنك سويسري

5.2164 كرونة دنمركية

5.4646 كرونة نرويجية

6.2644 كرونة سويدية

1.6165 ريال برازيلي

0.9574 دولار كندي

7.7707 دولار هونج كونج

11.5986 بيزو مكسيكي

27.7095 روبل روسي

1.2326 دولار سنغافوري

6.8278 راند جنوب افريقي

م ل (قتص)