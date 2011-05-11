النفط الامريكي يهبط 6 دولارات بعد بيانات المخزونات

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من ستة دولارات اليوم الاربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط الحكومية التي اظهرت ارتفاع مخزونات الخام أكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي وصعود مخزونات البنزين.

وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم يونيو حزيران 5.80 دولارات إلى 98.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1628 بتوقيت جرينتش.

وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 5.13 دولار الى 112.50 دولار للبرميل.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم الاربعاء ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الاسبوع المنتهي في الثامن من مايو آيار عام 2009.

وقالت الادارة ان مخزونات النفط الخام التجارية زادت 3.78 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السادس من مايو وهو اعلى كثيرا من تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.