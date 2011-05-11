النفط الامريكي يهبط 6 دولارات بعد بيانات المخزونات

نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من خمسة في المئة اليوم الاربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط الحكومية التي اظهرت ارتفاع مخزونات الخام أكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي وصعود مخزونات البنزين.

وفي ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض سعر عقود الخام الأمريكي لتسليم يونيو حزيران عند التسوية 5.67 دولارات إلى 98.21 دولار للبرميل بعد ان لامس في وقت سابق المستوى المنخفض 97.50 دولار.

وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت عند التسوية في لندن 5.06 دولار الى 112.57 دولار للبرميل.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم الاربعاء ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الاسبوع المنتهي في الثامن من مايو آيار عام 2009.

وقالت الادارة ان مخزونات النفط الخام التجارية زادت 3.78 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السادس من مايو وهو اعلى كثيرا من تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.