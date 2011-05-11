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أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش

Wed May 11, 2011 9:10pm GMT
 
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 لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات 
الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 2100 
بتوقيت جرينتش اليوم:
 
               سعر الصرف
  اليورو           1.4194    دولار أمريكي 
  الاسترليني          1.6345    دولار أمريكي
  الدولار الاسترالي    1.0695    دولار امريكي 
  الدولار           81.02     ين ياباني 
                0.8872    فرنك سويسري
                5.2511    كرونة دنمركية
                5.5128    كرونة نرويجية
                6.33    كرونة سويدية
                1.6214    ريال برازيلي
                0.9614    دولار كندي
                7.772    دولار هونج كونج
                11.6477    بيزو مكسيكي
               27.804    روبل روسي
                1.2361    دولار سنغافوري 
                6.8741    راند جنوب افريقي 
 
 م ل (قتص)
 