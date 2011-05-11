أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش

لندن 11 مايو ايار (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش اليوم:

سعر الصرف اليورو 1.4194 دولار أمريكي الاسترليني 1.6345 دولار أمريكي الدولار الاسترالي 1.0695 دولار امريكي الدولار 81.02 ين ياباني

0.8872 فرنك سويسري

5.2511 كرونة دنمركية

5.5128 كرونة نرويجية

6.33 كرونة سويدية

1.6214 ريال برازيلي

0.9614 دولار كندي

7.772 دولار هونج كونج

11.6477 بيزو مكسيكي

27.804 روبل روسي

1.2361 دولار سنغافوري

6.8741 راند جنوب افريقي

م ل (قتص)