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الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تراجع السلع الأولية

Wed May 11, 2011 9:15pm GMT
 
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نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الأربعاء لتقطع ثلاثة أيام من الصعود إثر نتائج مخيبة للآمال لشركة ديزني وانخفاض أسعار النفط والسلع الأولية.

وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 130.25 نقطة او 1.02 بالمئة إلى 12630.11 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الأوسع نطاقا 15.10 نقطة أو 1.11 بالمئة ليصل إلى 1342.06 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ 26.83 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 2845.06 نقطة.

م ل (قتص)

 