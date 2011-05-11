الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع تراجع السلع الأولية
نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الأربعاء لتقطع ثلاثة أيام من الصعود إثر نتائج مخيبة للآمال لشركة ديزني وانخفاض أسعار النفط والسلع الأولية.
وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناعي .DJI لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 130.25 نقطة او 1.02 بالمئة إلى 12630.11 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الأوسع نطاقا 15.10 نقطة أو 1.11 بالمئة ليصل إلى 1342.06 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع .IXIC 26.83 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 2845.06 نقطة.
م ل (قتص)
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