الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الخميس في حين يتدارس المستثمرون اشارات اقتصادية متباينة والتقلب الذي اتسمت به اسواق السلع الأولية في الآونة الأخيرة بحثا عن اتجاه.
وبنهاية التعامل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي .DJI لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 66.72 نقطة او 0.53 بالمئة إلى 12696.75 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .SPX الأوسع نطاقا 6.62 نقطة أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 1348.70 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع .IXIC 17.98 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 2863.04 نقطة.
م ل (قتص)
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