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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

Thu May 12, 2011 9:10pm GMT
 
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نيويورك 12 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الاغلاق اليوم الخميس في حين يتدارس المستثمرون اشارات اقتصادية متباينة والتقلب الذي اتسمت به اسواق السلع الأولية في الآونة الأخيرة بحثا عن اتجاه.

وبنهاية التعامل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 66.72 نقطة او 0.53 بالمئة إلى 12696.75 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الأوسع نطاقا 6.62 نقطة أو 0.49 بالمئة ليصل إلى 1348.70 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ 17.98 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 2863.04 نقطة.

م ل (قتص)

 