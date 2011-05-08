تقرير .. ايرلندا تتوقع إعادة هيكلة ديونها خلال ثلاثة اعوام

دبلن 8 مايو ايار (رويترز) - أفادت صحيفة ايريش ميل اليوم الأحد نقلا عن وزير لم تسمه ان الحكومة الايرلندية تتوقع إعادة هيكلة ديون البلاد في غضون ثلاثة اشهر.

وقالت الصحيفة ان الحكومة الايرلندية تأمل ان يمهد توصل اليونان لانفاق محتمل السبيل لإعادة النظر بشأن ايرلندا التي ابرمت خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو (123.5 مليار دولار) في العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "لا يسمى تعثر في السداد .. انها إعادة هيكلة."

وتؤكد حكومة ايرلندا أنها قادرة على تحمل عبء الدين الذي يتوقع صندوق النقد ان يبلغ ذورته في عام 2013 عند 125 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتريد الحكومة الايرلندية ان تستأنف الاقتراض من سوق الدين في 2012 ولكن بعض الاقتصاديين يعتقدون انها لن تستطيع ذلك وستضطر عوضا عن ذلك للاقتراض من صندوق انقاذ اوروبي جديد من المقرر أن يبدأ عمله في 2013 حين تنتهي خطة الانقاذ الحالية.

وثمة مخاوف من ان تكون إعادة هيكلة الدين السيادي شرط مسبق للاقتراض من الصندوق الجديد.