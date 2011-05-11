الاسترليني يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع أمام اليورو

لندن 11 مايو ايار (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني إلى اعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل اليورو اليوم الاربعاء معززا مكاسبه بعدما دفع تقرير عن التضخم من بنك انجلترا المستثمرين لتصفية مراكز دائنة باليورو وشراء الاسترليني.

وانخفض اليورو اكثر من واحد بالمئة إلى 87.06 بنس مسجلا ادنى مستوى منذ 24 مارس اذار. ودفع تقرير التضخم الفصلي اسواق النقد لتوقع رفع الفائدة في بريطانيا في ديسمبر كانون الأول بدلا من يناير كانون الثاني.