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الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة متأثرة بنتائج ديزني

Wed May 11, 2011 1:45pm GMT
 
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نيويورك 11 مايو ايار (رويترز) - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء لتقطع ثلاثة أيام من الصعود إثر نتائج محبطة لشركة ديزني وانخفاض أسعار النفط.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ‭.DJI‬‏ لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 47.38 نقطة او 0.37 بالمئة إلى 12712.98 نقطة بينما فقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ‭.SPX‬‏ الأوسع نطاقا أربع نقاط أو 0.29 بالمئة ليصل إلى 1353.16 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع ‭.IXIC‬‏ 5.09 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2866.80 نقطة.

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